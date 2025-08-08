Avião faz pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba

Incidente teve início quando um bilhete alertando sobre a existência de explosivos no compartimento de carga foi encontrado no banheiro; após varredura da PF, foi descartada a presença do artefato

Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo Varredura completa da aeronave e das bagagens foi concluída na madrugada de sexta-feira (8), por volta das 2h45, sem que nenhum explosivo fosse encontrado



Uma aeronave da Azul, que fazia o trajeto de São Luís (MA) para Campinas (SP), realizou um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília na noite de quinta-feira (7), devido a uma ameaça de bomba. Após uma varredura de aproximadamente seis horas, a Polícia Federal (PF) descartou a presença de qualquer artefato explosivo. O incidente teve início quando a tripulação encontrou um bilhete no banheiro da aeronave, que alertava sobre a existência de explosivos no compartimento de carga. Diante da ameaça, o piloto declarou emergência por volta das 20h e desviou a rota, aterrissando em segurança na capital federal às 20h45.

Imediatamente após o pouso, a Inframerica, administradora do aeroporto, acionou o plano de contingência. A Polícia Federal isolou a aeronave e iniciou um protocolo antibombas. As 170 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, desembarcaram em total segurança e foram encaminhadas a uma sala reservada, onde prestaram depoimento às autoridades.

A varredura completa da aeronave e das bagagens foi concluída na madrugada de sexta-feira (8), por volta das 2h45, sem que nenhum explosivo fosse encontrado. A aeronave foi liberada para retomar suas operações.

A Azul Linhas Aéreas informou que prestou todo o suporte necessário aos clientes e tripulantes após a liberação pelas autoridades e ressaltou que “medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações”. As operações de pousos e decolagens no aeroporto não foram significativamente afetadas. A Polícia Federal segue com as investigações para identificar a autoria da ameaça.

