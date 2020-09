Avião militar cai na Ucrânia e deixa ao menos 22 mortos

A maioria das vítimas era de cadetes do Instituto da Força Aérea do país

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH O presidente Volodymyr Zelensky lamentou o desastre. Ele determinou a criação de uma comissão governamental urgente para esclarecer as circunstâncias e as causas da catástrofe



A queda de um avião militar no leste da Ucrânia deixou ao menos 22 mortos nesta sexta-feira, 25. A maioria das vítimas era de cadetes do Instituto da Força Aérea do país. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o avião Antonov parcialmente destruído e tomado por chamas, próximo a uma estrada. Nos últimos anos, vários aviões militares caíram na Ucrânia durante voos de treinamento. O presidente Volodymyr Zelensky lamentou o desastre. Ele determinou a criação de uma comissão governamental urgente para esclarecer as circunstâncias e as causas da catástrofe.

*Com informações da repórter Letícia Santini