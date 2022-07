Avião militar da Ucrânia cai na Grécia e mata 8 pessoas

De acordo com informações da TV pública grega ERT, a aeronave saiu da Sérvia, levava 11 toneladas de armamentos pesados e tinha como destino Bangladesh

Um avião militar da Ucrânia caiu na cidade de Kavala, no norte da Grécia, e matou oito pessoas neste domingo, 17 – todas as vítimas fatais eram ucranianas. De acordo com informações da TV pública grega ERT, a aeronave saiu da Sérvia e tinha como destino Bangladesh quando pediu permissão para fazer um pouso de emergência no aeroporto grego de Kavala, mas não chegou a tempo. Segundo a emissora, o veículo acidentado é um avião Antonov, que segundo testemunhas estava em chamas antes de cair no solo. Ao todo, a aeronave levava 11 toneladas de armamentos pesados.

*Com informações do repórter Luca Bassani