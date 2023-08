Bahia registra prejuízo de R$ 2,2 milhões após apagão nacional

Levantamento da Fecomércio aponta que foram afetados supermercados, farmácias, lojas de vestuários e outras atividades, como artigos esportivos e estabelecimentos de produtos alimentícios

MAKSUEL MARTINS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Apagão nacional ocorreu nesta terça-feira, 15, e teve duração de 6 horas



O apagão nacional ocorrido nesta terça-feira, 15, que durou mais de 6 horas, gerou prejuízo no comércio da Bahia de R$ 2,2 milhões. É o que relata o consultor econômico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) da Bahia, Guilherme Dietze. “Selecionamos alguns setores que têm relação direta com compra por impulso. Desses, o faturamento por hora registrou perda potencial durante o apagão. Em determinado período do dia, as pessoas deixaram de comprar. Houve uma perda potencial de vendas de R$ 2,2 milhões na Bahia”, explicou. O levantamento da entidade aponta que foram afetados supermercados, farmácias, lojas de vestuário e outras atividades, como artigos esportivos e estabelecimentos de produtos alimentícios. De acordo com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), todos os municípios do Estado ficaram sem energia elétrica. Para o jornalista Genildo Lawins, esse não será o único apagão nos próximos anos. “Vai ter em 2024, 2026, 2030. Vamos morrer com o apagão e lamentavelmente o Brasil todo vai sofrer com isso”, comentou. Já o autônomo Luan Moreira reforçou que a população vai arcar com esse prejuízo. “Como essa perda será repassada? Com imposto, porque não existe nada que não pagamos hoje no Brasil”, completou.

*Com informações do repórter André Muzell.