Baixa umidade permanece em quase todo o país neste domingo, segundo Inmet

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para este domingo (15) e na próxima segunda-feira (16) é de uma chuva fina. De acordo com especialistas, ela não será suficiente para resolver a situação do clima seco e das queimadas no Brasil. Ainda segundo o Instituto, a umidade do ar está entre 20% e 30%, enquanto o ideal é 60%. Estados como Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Goiás são os mais afetados pela baixa umidade. Em Manaus, a máxima é de 39 °C, em Belém, 34 °C, e em São Paulo, 23 °C. No Rio de Janeiro, a temperatura varia entre 18 e 33 °C, e em Brasília, entre 15 e 31 °C. Além da seca, há risco de tempestades em algumas regiões, como Paraná, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e norte de Santa Catarina.

No último final de semana, foram registrados mais de 7 mil focos de calor no país, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A fumaça das queimadas na Amazônia está se espalhando para o sul e sudeste do Brasil, agravando a qualidade do ar. Especialistas recomendam beber bastante água, evitar desgaste físico e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

