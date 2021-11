Banco Central limita operações com Pix à noite; entenda as mudanças

Clientes terão duas opções de início do horário noturno, período em que há restrições para as transações

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Cliente que quiser aumentar o valor pode fazer a solicitação ao banco, que tem entre 24h e 48 horas para fazer a alteração



O Banco Central anunciou mudanças que limitam as operações do Pix. Os usuários passam a ter duas opções de início do horário noturno: às 20h ou às 22h. Nos dois casos, a partir desta hora haverá restrição no valor das transações, fixado em R$ 1 mil, com duração até as 6 horas. A escolha do período de horário pode ser feita até 29 de julho de 2022. Apesar de não fazer transações noturnas com muita frequência, o metroviário Moacir Nanclares acredita que a medida ajuda a garantir a segurança. “Está tendo algum problema de segurança. Nesse sentido, é interessante”, conta. O cliente que quiser aumentar o valor pode fazer a solicitação ao banco, que tem entre 24h e 48 horas para fazer a alteração. A medida faz parte de uma série de decisões tomadas pelo Banco Central que buscam limitar as ações de criminosos e reduzir as fraudes entre os usuários do Pix.

A técnica em enfermagem Neide Scripiliti, disse que se sente mais segura para usar o mecanismo. “Fiquei com medo quando começou a ter esses sequestros, daí fiquei insegura. Mas se eles estão fazendo essa mudança, provavelmente vai dar mais segurança para as pessoas”, afirma. Além dessas medidas, já está em vigor o Mecanismo Especial de Devoluções e o Bloqueio Cautelar, que agilizam o ressarcimento em casos de golpe e permitem que os bancos bloqueiem recursos em movimentações suspeitas.

*Com informações da repórter Nanny Cox