Bandidos roubam joalheria de shopping em área nobre de São Paulo

Um dos criminosos morreu após troca de tiros com agentes da Polícia Militar

Reprodução / Jovem Pan Em nota, o Shopping Villa Lobos informou que está oferecendo suporte ao lojista e segue disponível para auxiliar nas investigações



Cinco bandidos entraram na Joalheria Vivara, no shopping Villa Lobos, na Zona Oeste de São Paulo nesta segunda-feira, 18, por volta das 14h e 30 minutos. Segundo testemunhas, a ação foi silenciosa, sem que ninguém do centro comercial percebesse a presença dos criminosos, que renderam as vendedoras da loja e roubaram diversas jóias, inclusive as que estavam no mostruário. Após os bandidos saírem do local, os comerciantes acionaram os seguranças do shopping, que imediatamente avisaram a polícia.

Os criminosos tentaram fugir pela marginal, mas foram surpreendidos por agentes de segurança na Av. Queiroz Filho, em frente ao Parque Villa Lobos. Eles tentaram fugir a pé e acabaram trocando tiros com os policiais, sendo que dois deles foram atingidos e um acabou morrendo no hospital. Segundo a Polícia Militar, três veículos foram apreendidos, seis armas, três coletes e toda a mercadoria do estalecimento foi recuperada. O caso foi levado para o 14º distrito policial. Em nota, o Shopping Villa Lobos informou que está oferecendo suporte ao lojista e segue à disposição das autoridades para oferecer apoio nas investigações.

*Com informações da repórter Catherina Achutti