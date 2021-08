Barroso nega recurso do governo que buscava adiar atos de indígenas em Brasília

Executivo argumentava que as manifestações poderiam trazer um risco sanitário de contágio pelo coronavírus; protestos exigem comprovante da vacinação, testagem e uso de itens de proteção

GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO Membros de 170 etnias ocupam Brasília para protestar contra propostas que estão no Congresso Nacional



O Supremo Tribunal Federal (STF) pode julgar nesta quinta-feira, 26, a questão sobre demarcações de terras indígenas. Inicialmente, a discussão estava prevista para acontecer nesta quarta, sendo o quarto adiamento em dois meses. O ministro Luís Roberto Barroso rejeitou uma ação do governo federal que buscava adiar atos de indígenas na capital federal. Para o Executivo, as manifestações poderiam trazer um risco sanitário de contágio pelo coronavírus pelas aglomerações. No entanto, o ministro disse que os organizadores dos atos estão assessorados por instituições científicas e exigem, entre outras coisas, o comprovante de vacinação, testagem para Covid-19 e uso de equipamentos de proteção. Membros de 170 etnias ocupam Brasília para protestar contra propostas que estão no Congresso Nacional e, se aprovadas, legalizam o garimpo e permitem à União retomar áreas. A questão específica da Supremo Corte trata de uma ação que discute se indígenas só podem reivindicar terras já ocupadas antes da constituição de 1988.

*Com informações do repórter Fernando Martins