Na Esplanada dos Ministérios, policiais e indígenas trocam flechas e bombas de gás

Quando o confronto iniciou, manifestantes protestavam contra projeto de lei que propõe alterar demarcação de terras indígenas; veja vídeos

Imagem: Reprodução/Twitter @zumpanoandressa Devido à confusão nesta tarde, uma reunião que discutiria o Projeto de Lei 490/2007



Policiais e indígenas trocaram flechas e bombas de gás na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta terça-feira, 22. Em frente ao Anexo 2 da Câmara dos Deputados, que dá acesso à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), um grupo de 500 a 800 indígenas protestavam contra o Projeto de Lei 490/2007, que pode anular a demarcação de suas terras, quando o confronto começou. Devido à confusão nesta tarde, uma reunião que discutiria a proposta na CCJ precisou ser desmarcada. A assessoria da Câmara afirmou que um policial legislativo, um policial militar e um servidor da área administrativa da Polícia Legislativa foram feridos por flechas – todos foram socorridos por serviços médicos e passam bem. Com ferimentos graves causados por bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e gás de pimenta, dois indígenas seguem em observação no Hospital de Base de Brasília.

De acordo com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), os policiais iniciaram o confronto em tentativa de inibir o protesto. “Um grupo de indígenas, com crianças e pessoas idosas, foi atacado pela Polícia Militar, durante um protesto pacifico contra a votação do Projeto de Lei 490/2007. […]. Os manifestantes do acampamento Levante pela Terra marchavam pacificamente pela Esplanada dos Ministérios, quando foram recebidos com bombas de gás e efeito moral, a partir de barricada montada pelo Batalhão de Choque na entrada do Anexo 2 da Câmara. Não houve nenhuma ação ou incidente da parte dos indígenas que justificasse a reação violenta dos policiais”, disse a instituição em nota, à qual a Jovem Pan teve acesso. Em comunicado, policiais contradisseram a versão alegando que fizeram o uso de bombas para “evitar a invasão do prédio”, uma vez que o grupo teria “derrubado as grades da entrada do edifício e as arremessado contra os policiais legislativos”, dando início, em seguida, ao disparo de flechas “na tentativa de invasão”.

Confira vídeos do confronto:

URGENTE! VIOLÊNCIA E REPRESSÃO A MANIFESTAÇÃO INDIGENA NA CÂMARA. DENUNCIEM! pic.twitter.com/aRY2dxhgER — Liderança da Minoria na Câmara (@minorianacamara) June 22, 2021

URGENTE | Polícia ataca a manifestação pacífica dos povos indígenas em Brasília nesse momento. Indígenas mobilizados no #LevantePelaTerra estão contra o #PL490NÃO e sendo duramente reprimidos! A manifestação tem muitas crianças que acompanham seus pais.

video Tiago Miotto / CIMI pic.twitter.com/YQTkkakDjA — Apib Oficial (@ApibOficial) June 22, 2021

Índios ligados à esquerda atacaram a Câmara e pacificamente flecharam 1 policial legislativo e 2 PMs. Tudo na maior paz . pic.twitter.com/kYGvsDkogU — Bia Kicis (@Biakicis) June 22, 2021

Quando chegamos na câmara dos deputados a polícia já nos esperava em posição de ataque. Veja bem, posição de ataque contra uma marcha pacífica que apenas fazia seus rituais de canto e dança. Indígenas foram encurralados e recebendo bombas mesmo feridos desmaiados no chão. pic.twitter.com/jaufAxmoOS — Andressa Zumpano #PL490Não! (@zumpanoandressa) June 22, 2021