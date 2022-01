Estudo israelense aponta que quarta dose não impede infecção pela variante Ômicron

Segundo dose de reforço aumenta o nível de anticorpos, mas ainda não de forma a impedir que mais casos ocorram

EFE/EPA/FEHIM DEMIR

A quarta dose das vacinas da Pfizer e da Moderna contra a Covid-19 são capazes de aumentar os níveis dos anticorpos no sistema imunológico humano além da terceira dose, mas ainda não impedem totalmente a infecção pela variante Ômicron, aponta um estudo preliminar de Israel divulgado nesta segunda, 17. O Centro Médico Sheba, em Tel Aviv, aplicou a quarta dose da Pfizer em 154 funcionários e a da Moderna em 120, e um grupo de controle ficou somente com as três doses. De acordo com a diretora da unidade de Doenças Infecciosas do hospital, Gili Regev-Yochai, foi detectado um nível maior de anticorpos. “Ainda assim, provavelmente não é suficiente para a Ômicron. Nós sabemos agora o nível de anticorpos necessários para proteger e não ser infectado por ela é provavelmente alto demais para a vacina, mesmo se for uma boa vacina”, disse a médica a repórteres.

As descobertas ainda não foram revisadas por outros pares nem publicadas e o estudo foi o primeiro do tipo no mundo. Israel é uma das nações com a vacinação mais avançada no mundo, e já está aplicando a quarta dose em idosos e profissionais de saúde. A Ômicron causou um novo pico de novos casos no país em janeiro, mas não um aumento nas hospitalizações e mortes do vírus, o que é atribuído à eficácia dos imunizantes. A nova cepa, embora, seja mais transmissível, também tem demonstrado causar menos quadros sérios da doença.