Biografia de Elon Musk já é considerada ‘livro do ano’ nos EUA

Setor editorial dos Estados Unidos trata como o ‘livro do ano’, que vai custar R$ 89,90 no Brasil

Britta Pedersen/AFP Obra vai apresentar a 'complexidade' de Elon Musk, além de revelar a rotina e o trabalho do bilionário feito em empresas



O mercado editorial se prepara para a aguardada biografia do bilionário Elon Musk. A obra estará disponível em 12 de setembro nas livrarias brasileiras, mesmo dia do lançamento nos Estados Unidos. A editora norte-americana Simon & Schuster cravou o número da primeira tiragem, digno dos maiores best-sellers: 1,5 milhão de exemplares serão impressos. O setor editorial dos EUA trata a publicação como o “livro do ano”. A editora Intrínseca, que possui os direitos da obra no Brasil, revelou à Jovem Pan News que a biografia pode ser a mais relevante dos últimos tempos, já que o biografado é Elon Musk e o autor é Walter Isaacson, conhecido por outras obras de sucesso. O livro também deverá ser o maior faturamento do ano para a editora brasileira e irrigar os cofres das livrarias nacionais. Ele irá custar R$ 89,90. Isaacson passou dois anos acompanhando de perto a rotina de Musk, participando de reuniões, visitando suas fábricas e com amplo acesso ao bilionário e sua família,s amigos, colegas de trabalho e adversários. O escritor, inclusive, esteve presente no momento em que o empresário comprou o Twitter. De acordo com Isaacson, a obra vai apresentar a “complexidade” de Musk, que pode entrar no modo “demônio”, palavra usada pelo autor em relação ao tratamento que o empresário tem com os funcionários. A ideia do livro também é revelar a rotina e o trabalho de Musk feito em empresas como a Tesla, de onde vem 70% de sua fortuna.

*Com informações do comentarista de business Bruno Meyer.