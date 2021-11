Black Friday 2021: 72% dos consumidores pretendem comprar pela internet

Data comercial deve movimentar R$ 4 bilhões no Brasil neste ano, com crescimento de 4% nas vendas

CESAR CONVENTI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Estudo da Conversion também mostra que 80% dos entrevistados têm medo de fraudes ou golpes na data comercial



Com a chegada da Black Friday, os consumidores se preparam para aproveitar os descontos e adquirir novos produtos. A assistente administrativa Gabriela Sayuri conta que sempre faz compras na data, mas costuma conferir o valor dos itens desejados meses antes para constatar se a promoção é real. “É uma data muito esperada mesmo. Celular já comprei, várias coisas, passagem de avião e o desconto foi bem significativo”, relata. Neste ano, a Black Friday vai acontecer em 26 de novembro e promete ser mais digital. Segundo pesquisa da Conversion, 72% dos consumidores pretendem comprar pela internet. Pensando nisso, o proprietário do grupo Gether, Diógenes Malaquias, formulou estratégias para atrair o público e garantir aquisições futuras.

“Ideia é, de fato, dar desconto real para o consumidor, obter zero lucro e trazer ele para a minha data-base de clientes. Ao longo do ano que vem, vou fazer trabalhos para esse cliente retornar e comprar, obtendo lucro”, afirmou. O estudo da Conversion também mostra que 80% dos entrevistados têm medo de fraudes ou golpes. Nesse sentido, a advogada Eduarda Chaves explica que é preciso pesquisar e avaliar a reputação da loja antes de fechar negócio. “Guardar o prints dos anúncios, mensagens, e-mails com promoções enviadas. Outra dica é ver avaliação da loja que você está efetivando a compra”, afirma. Em caso de problemas, a recomendação é procurar órgãos de defesa do consumidor, como o Procon. A Black Friday 2021 deve movimentar R$ 4 bilhões no Brasil, com crescimento de 4% nas vendas.

*Com informações do repórter Victor Moraes