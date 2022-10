BNDES e Ministério da Economia fecham acordo para banco devolver R$ 45 bilhões à União até novembro

Até o final de 2023, instituição financeira de fomento deve pagar o total de cerca de R$ 69,1 bilhões em dívidas

Arquivo/Agência Brasil Banco de fomento fez um acordo com o Ministério da Economia para quitar dívida com a União até 2023



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) vai devolver quase R$ 70 bilhões ao Tesouro Nacional até o final de 2023. O acerto foi feito nesta semana junto ao Ministério da Economia e prevê a devolução de cerca de R$ 69,1 bilhões até 30 de novembro do ano que vem. O banco vai pagar R$ 45 bilhões até novembro deste ano, o que equivale a 65% do total. Essa decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração do banco e está em acordo com o que previa o Tribunal de Contas da União (TCU), que estava preocupado com a estabilidade econômica e financeira da instituição. O Bndes também assumiu o compromisso de não usar recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e não fazer novas captações para amortizar o passivo que tem com o Tesouro. A dívida é referente a empréstimos realizados nos governos petistas ao Bndes no valo de quase R$ 500 bilhões. Os recursos eram captados a juros de mercado e o banco repassava essa verba por meio de empréstimos com juros subsidiados, o que gerou esta dívida que tem sido liquidada pelo banco de fomento ao longo dos anos. O Bndes pode até fazer aportes adicionais extraordinários até novembro do ano que vem, desde que isso não comprometa a liquidez e o equilíbrio da instituição financeira.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga