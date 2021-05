Bolsonaro anuncia socorro de R$ 2 bi para hospitais filantrópicos e Santas Casas

Preocupação do setor é com a chamada demanda reprimida de outras doenças por causa da pandemia da Covid-19

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Como a Covid-19 não dá sinais de que esteja acabando, os pacientes começam a voltar a buscar ajuda para outros problemas



O presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai assinar uma Medida Provisória destinando R$ 2 bilhões para Santas Casas e hospitais filantrópicos. A preocupação do setor é com a chamada demanda reprimida. Ou seja, por conta da pandemia, muitas pessoas deixaram de buscar atendimento médico e adiaram cirurgias. Como a Covid-19 não dá sinais de que esteja acabando, os pacientes começam a voltar a buscar ajuda para outros problemas — o que deverá, segundo o presidente da confederação que representa o setor, Mirócles Veras, pressionar os serviços.

“Não temos mais tempo de esperar. Nossas Santas Casas e filantrópicos estão no enfrentamento da Covid-19, com pacientes de alta complexidade, já que representamos 70% dos pacientes atendidos pelo SUS no Brasil.” O presidente da entidade admite, no entanto, que o dinheiro pode não ser suficiente. “É muito bem vindo para nossas entidades e dará tranquilidade aos provedores, nossos médicos no segundo semestre.” Ele admite que, com a expectativa da chegada da terceira onda da Covid-19 e novas variantes, os leitos de UTI deverão voltar a ter ocupação máxima. Hoje, em media, a ocupação em alguns Estados já seria de 70% a 80% dos leitos. Ele defende a necessidade, inclusive, de se rediscutir o financiamento do setor.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin