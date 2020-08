Para 39%, Bolsonaro fez mais que gestões anteriores para combater corrupção, diz Paraná Pesquisas

O levantamento também mostra que 35% das pessoas acreditam que o presidente não melhorou e nem piorou o ambiente político para os trabalhos da Lava Jato

Isac Nóbrega/PR



Para 39% da população brasileira, o governo de Jair Bolsonaro fez mais que gestões anteriores no combate à corrupção. A conclusão é de uma pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada na segunda-feira, 17. Ao todo, foram ouvidas 2.260 pessoas com 16 anos ou mais , entre os dias 11 e 15 de agosto, em 242 municípios de 26 estados e do Distrito Federal. Na opinião de 29,8% dos entrevistados, Bolsonaro fez igual ao governos anteriores quanto ao combate à corrupção, 25% consideram que o presidente fez menos que outras gestões e 5% não sabem ou não quiseram opinar.

O levantamento também mostra que 35% das pessoas acreditam que Bolsonaro não melhorou e nem piorou o ambiente político para os trabalhos da Operação Lava Jato. Para 30% dos entrevistados, o governo Jair Bolsonaro melhorou o ambiente da Operação e 28% consideram que o presidente piorou o ambiente político das investigações. A pesquisa mostra também que 49% dos entrevistados consideram os trabalhos realizados pela Operação Lava Jato “Ótimo ou Bom”, 24% acreditam que os serviços foram regulares e 20,8% avaliaram como ruim ou péssimo. No entanto, 78% das pessoas são a favor da continuidade da Operação Lava Jato. Apenas 16% são contra o avanço das investigações.

*Com informações do repórter Leonardo Martins