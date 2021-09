Bolsonaro confirma ida a Nova York para assembleia-geral da ONU

Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar no encontro, previsto para acontecer em novembro

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO No ano passado, o líder brasileiro participou do evento de forma remota por causa das restrições impostas pela pandemia



O Ministério das Relações Exteriores confirmou nesta sexta-feira, 3, a ida do presidente da República, Jair Bolsonaro, à Nova York para abertura da sessão da assembleia-geral da ONU, em novembro. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar no encontro. No ano passado, o líder brasileiro participou do evento de forma remota por causa das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Na ocasião, Bolsonaro gravou uma mensagem em que defendeu as ações do governo na área ambiental em meio às críticas da comunidade internacional, sobretudo em relação à Amazônia. Segundo os organizadores, a entrada na sede das Nações Unidas será limitada para preservar o distanciamento social e os protocolos sanitárias. As reuniões vão acontecer de 21 a 27 de novembro, nos Estados Unidos.

*Com informações da repórter Carolina Abelin