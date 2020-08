Bolsonaro defende agronegócio e diz que Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas

O presidente lembrou que o agricultor foi uma das poucas categorias não parou de trabalhar por conta da pandemia

Alan Santos /PR Bolsonaro aproveitou a viagem ao Mato Grosso do Sul para ressaltar a importância do agronegócio, que é uma das principais atividades econômicas do estado



O presidente Jair Bolsonaro participou, nesta terça-feira (18), da cerimônia de inauguração da mais nova estação de radar brasileira, instalada em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O local é estratégico porque fica próximo à fronteira com a Bolívia, além de ser considerado parte de diversas rotas de traficantes de drogas. Muitos, inclusive, tentam entrar em território brasileiro em aviões pequenos, que serão detectados com maior precisão com o novo equipamento. Segundo Bolsonaro, o radar vai contribuir com o trabalho tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal.

Bolsonaro aproveitou a viagem ao Mato Grosso do Sul para ressaltar a importância do agronegócio, que é uma das principais atividades econômicas do estado, para a balança comercial brasileira. O presidente voltou a afirmar que a produção brasileira é responsável por alimentar 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, e lembrou que o agricultor foi uma das poucas categorias não parou de trabalhar por conta da pandemia. A ida do presidente ao Mato Grosso do Sul faz parte de um cronograma de viagens estabelecido justamente para que ele participe de inaugurações de obras que contaram com o apoio do governo federal. Na última semana Bolsonaro já esteve no Pará, no Rio de Janeiro e em Sergipe, e ainda deve ir ao Rio Grande do Norte nos próximos dias.

*Com informações do repórter Antonio Maldonado