Bolsonaro deixa prisão domiciliar pela primeira vez para exames médicos

De acordo com a decisão do STF, o ex-presidente deve apresentar em até 48 horas o atestado de comparecimento ao hospital em Brasília

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO A defesa do ex-presidente solicitou a liberação para o acompanhamento médico contínuo de seu estado de saúde



O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou sua residência em Brasília na manhã deste sábado (16) para realizar uma série de exames médicos em um hospital particular da capital federal. Esta é a primeira vez que ele sai de casa desde que passou a cumprir prisão domiciliar. A saída foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Os exames, que já estavam agendados, incluem coletas de sangue, urina e uma endoscopia. Bolsonaro tem apresentado quadros de soluços e engasgos frequentes, sequelas das múltiplas cirurgias a que foi submetido após o atentado a faca sofrido em 2018, durante a campanha presidencial. A defesa do ex-presidente solicitou a liberação para o acompanhamento médico contínuo de seu estado de saúde.

A previsão é que Bolsonaro permaneça no hospital por um período de seis a oito horas. Conforme a determinação judicial, ele deverá apresentar um atestado para comprovar a realização dos procedimentos médicos. Na entrada do hospital, um grupo de apoiadores se reuniu para manifestar solidariedade, com orações e bandeiras do Brasil e de Israel. Não há previsão de que a equipe médica ou os advogados de Bolsonaro falem com a imprensa.

*Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA