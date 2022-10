Rodrigo Pacheco exalta importância das urnas eletrônicas: ‘Motivo de orgulho nacional’

Declaração foi dada pelo presidente do Senado durante cerimônia com autoridades eleitorais, representantes de organismos internacionais e profissionais da imprensa estrangeira

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente afirmou que as urnas, ao lado de outros mecanismos, são pilares da democracia brasileira



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), recebeu os convidados internacionais que participarão das eleições gerais de 2022 no Brasil durante uma cerimônia no Senado Federal. Essa delegação conta com 87 participantes de 26 países. No geral, são autoridades eleitorais, representantes de organismos internacionais e profissionais da imprensa estrangeira. Durante esse encontro no Senado, Pacheco disse que esse processo tem o objetivo de aperfeiçoar os sistemas eleitorais e, como consequência disso, o regime democrático de todos os países envolvidos nessa ação. Pacheco ainda valorizou as urnas eletrônicas brasileiras. “A Justiça eleitoral promoveu diversas inovações ao nosso sistema ao longo de décadas. Uma delas é a urna eletrônica, que revelou-se fundamental à concretização dos princípios eleitorais, possibilitou assegurar o voto secreto e universal de fato”, disse Pacheco. O presidente do Senado ainda afirmou que as urnas ajudam a construir o pilar da democracia. “A urna eletrônica, juntamente com outros mecanismos desenvolvidos pela justiça eleitoral, constitui hoje, um pilar da democracia brasileira. Repito: é motivo de orgulho nacional”, continuou o senador. Os convidados fizeram também uma visita guiada pelo Congresso e tiveram uma palestra sobre o processo eleitoral brasileiro.

*Com informações da repórter Iasmin Costa