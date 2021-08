Bolsonaro diz que é possível superar inflação e desemprego com ‘fé e crença’

Em cerimônia de homenagem ao centenário da Assembleia de Deus no Pará, presidente afirmou que o Brasil está enfrentando problemas que ‘não estavam previstos’

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro apelou para a "fé e crença" que, segundo ele, são necessárias para superar os principais problemas da população brasileira



Em uma cerimônia em homenagem ao centenário da Assembleia de Deus no Pará, nesta quarta-feira, 18, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil está enfrentando problemas que “não estavam previstos”. O chefe do Executivo apelou para a “fé e crença” que, segundo ele, são necessárias para superar os principais problemas da população brasileira, como o desemprego e a escalada de preços, que têm levado famílias à fome. “O povo tem sofrido com isso: tem inflação, tem desemprego. Tem dias, realmente, angustiantes. O que posso dizer aos senhores? Com fé, com vontade, com crença, nós podemos superar esses obstáculos”, disse. O desemprego atinge nível recorde no país: 14,6% no trimestre encerrado em maio, o que representa quase 15 milhões de brasileiros em busca de trabalho. A inflação está em 8,99% no acumulado dos últimos 12 meses. Ao mesmo tempo, com a crise hídrica, a conta de luz está com bandeira extra, o que também dificulta o orçamento das famílias.

*Com informações da repórter Carolina Abelin