Bolsonaro faz comício em Minas e Lula grava programa eleitoral; confira agenda dos candidatos

Ciro Gomes (PDT) faz agenda no Paraná e no Rio Grande do Sul, Simone Tebet (MDB) participa de evento da Fundação Abrinq, em São Paulo

Montagem de fotos/Estadão Conteúdo/Presidência da República/Agência Brasil e Agência Senado Os quatro principais pré-candidatos à Presidência da República em 2022



Confira a agenda dos candidatos à presidência da República nesta quarta-feira, 24. Ciro Gomes (PDT) começa com agenda em Curitiba, no Paraná, e participa de Caminhada na Vila Nova Esperança, a partir das 8h30, e participa da Inauguração do Comitê de Ricardo Gomyde, candidato do PDT a governador do Estado, às 10h30. Na sequência o candidato pedetista vai a Porto Alegre para concentração na Praça da Alfândega, onde será realizada a leitura da na Carta Testamento de Getúlio Vargas e posterior caminhada até a Esquina Democrática, a partir das 15h30. O presidente Jair Bolsonaro participa de um encontro com prefeitos, em Betim, Minas Gerais, às 14h40, encontro com religiosos, às 15h20, motociata da Praça Pampulha até a Praça da Liberdade, às 16h50 e fecha a agenda com um comício, às 17h50. O ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está com o dia reservado para gravações de programas do horário eleitoral. Simone Tebet (MDB) assina o termo de compromisso do “Programa Presidente Amigo da Criança”, na Fundação Abrinq, em São Paulo, às 10h30, e segue para um encontro com pesquisadores acadêmicos, às 15h, para debater os desafios da ciência e tecnologia no Estado.

Vera Lúcia (PSTU) participa de sabatina na sede do jornal O Globo, no Rio de Janeiro, às 10h30, se reúne com estudantes na PUC-RJ, às 13h e participa de ato em apoio à greve no CNCL (Transpetro), às 14h. Soraya Thronicke (União Brasil) realiza gravação de material para propaganda eleitoral gratuita, às 10h, em São Paulo, e parte para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para participação na inauguração do comitê de campanha do candidato ao governo do Estado Eduardo Leite (PSDB). O Constituinte Eymael (DC) grava mensagens para as redes sociais e se reúne com equipe de campanha. Sofia Manzano (PCB), realiza agendas em Criciúma, Santa Catarina, onde dá entrevista para a Rádio Som Maior, às 8h, e outra entrevista ao portal Litoral Sul, às 9h30. Na sequência a candidata parte para Florianópolis para um almoço com a militância do PCB, às 12h, visita à Ocupação Carlos Marighella à Comuna Amarildo, às 13h, e finaliza com uma live sobre cannabis na política, às 20h. Leonardo Péricles cumpre agenda no Pará, onde faz evento de campanha na entrada da UFPA, às 7h30, participa de plenária de Mulheres, com Samara Martins, às 14h e corpo a corpo na Praça do Oerário, às 16h30. Felipe D’Ávila (Novo) não anunciou compromisso público.