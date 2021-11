Bolsonaro inclui Republicanos na lista de possíveis destinos: ‘São três namoradas’

Presidente admitiu negociações com três legendas visando as eleições de 2022

José Dias/PR Dificuldade nas negociações aconteceu porque Bolsonaro quer ter voz ativa na nova legenda



O presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido desde que saiu do Partido Social Liberal (PSL) em 2019, admitiu negociações com três legendas visando as eleições de 2022. Ele afirma que, atualmente, a tendência é ir para o Partido Liberal (PL). Anteriormente, a indicação era de filiação no Progressistas (PP). No entanto, Bolsonaro evitar falar sobre a candidatura e a nova legenda. “Tem três partidos que me querem, fico muito feliz. São três namoradas, vamos assim dizer. Duas vão ficar chateadas. O PRB [Republicanos], PL e o PP. E cada dia um está na frente na bolsa de apostas”, disse. A dificuldade nas negociações aconteceu porque Bolsonaro quer ter voz ativa na nova legenda e já avisou, por exemplo, que quer indicar 50% dos candidatos ao Senado Federal nos Estados para as próximas eleições. O presidente não esconde que quer aumentar a base de apoio no Congresso Nacional. “Tenho conversado com os parlamentes que virão para o novo partido, mais de 30, além dos 50 que os partidos têm em média, será o maior do Congresso tão logo se abra a janela de março”, afirmou. Jair Bolsonaro desembarca nesta terça-feira, 2, em Brasília, após cinco dias na Itália, onde recebeu homenagens e participou da reunião do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin