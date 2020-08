Bolsonaro tem maior aprovação desde início do governo e reprovação cai, diz Datafolha

Atualmente, 37% dos brasileiros consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom

Nova pesquisa do Instituto DataFolha aponta que Jair Bolsonaro está com a melhor avaliação desde o começo do mandato. Atualmente, 37% dos brasileiros consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom. Na pesquisa anterior, feita em junho, esse índice era de 32%. A queda na rejeição do presidente foi mais acentuada ainda: caíram de 44% para 34% os brasileiros que o consideravam ruim ou péssimo neste período.

O maior crescimento de apoio e o maior tombo na rejeição de Bolsonaro foi na região Nordeste, onde a aprovação subiu de 27% para 33% e a reprovação caiu de 52% para 35% . Aumentou também o número de pessoas que consideram o governo regular: de 23% em junho para 27% neste momento. Segundo o Datafolha, foram entrevistadas 2.065 pessoas nos dias 11 e 12 de agosto. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

