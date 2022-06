Bolsonaro nega ter discutido eleições com Biden: ‘O que nós tratamos é reservado’

Presidente voltou a criticar o sistema eleitoral e defendeu o voto impresso para fazer uma disputa ‘limpa’

Jim Watson / AFP Bolsonaro afirmou que o conteúdo da conversa privada que teve com Joe Biden fica entre os dois



O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o conteúdo da conversa privada que teve com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ficará entre os dois. A declaração acontece após circularem informações de que ele teria pedido ajuda do mandatário para vencer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições deste ano. “Fez uma reunião que chama de bilateral ampliada, o total umas vinte pessoas presentes, foi 30 minutos de conversa e depois pedimos uma [conversa] reservada com Joe Biden. Nessa reservada tinha eu, o ministro Carlos França, nosso embaixador. Do lado do Biden, tinha um embaixador e uma intérprete. O que nós tratamos ali é reservado, cada um pode falar o que bem entender, só que não cita fontes. O que eu conversei com Biden não sai de mim e do Carlos França”, disse, negando o pedido de ajuda. “Assim como o que eu conversei com [Vladimir] Putin, em fevereiro deste ano, ficou entre nós. Quando estava na Rússia, olha o que aconteceu. O Fachin declarou, aqui no Brasil, que fui contratar hackers russos para interferir nas eleições. Fui tratar com Putin a interferência de hackers russos nas eleições aqui. Vamos supor que fosse verdade, qual a maneira de fazer uma eleição limpa? É tendo eleição com voto impresso“, completou. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) emitiu uma nota afirmando que as medidas para garantir a transparência nas urnas vem sendo divulgadas de forma ampla no site do TSE, que também esclareceu que “a contagem simultânea de votos já é possível há várias eleições”.

*Com informações da repórter Marília Sena