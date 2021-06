Bolsonaro parabeniza Ricardo Salles e diz lamentar ‘penca de processos’

Presidente afirmou que ‘não é fácil’ ocupar o Ministério do Meio Ambiente; delegado que investigou o ministro perdeu promoção na Polícia Federal

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo - 19/05/2021 Ministro é duplamente investigado pelo STF por supostamente favorecer madeireiros criminosos na Amazônia



O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, recebeu um elogio público do presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira, 22, em evento no Palácio do Planalto. O mandatário parabenizou Salles e lamentou o tratamento que recebe de outro poder, em alusão ao Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga duplamente o ministro por supostamente favorecer madeireiros criminosos na região amazônica. “Prezado Ricardo Salles, você faz parte dessa história. Que o casamento da Agricultura com o Meio Ambiente foi um casamento quase que perfeito. Parabéns Ricardo Salles. Não é fácil ocupar o seu ministério. Por vezes a herança fica apenas uma penca de processos. A gente lamenta como por vezes somos tratados por alguns poucos que é muito importante para todos nós”, afirmou.

Outro desdobramento envolvendo o assunto vem da Polícia Federal (PF). Isso porque a cúpula da instituição impediu a nomeação do delegado Franco Perazzoni para comandar a área de investigação e combate ao crime organizado na superintendência da PF, em Brasília. A nomeação estava pronta para ocorrer, mas foi o processo foi paralisado depois que Perazzoni comandou a Operação Akuanduba, que fez buscas em endereços do ministro. Nos bastidores, a ação é vista como represália.

*Com informações do repórter Fernando Martins