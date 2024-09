Bolsonaro planeja reunião com deputados do PL para debater sucessão de Lira

Ex-presidente afirmou que a escolha do candidato será baseada na vontade da maioria dos deputados do partido

Mario Agra/Câmara dos Deputados O União Brasil e o Partido Liberal (PL) realizarão reuniões para discutir o nome que assumirá a presidência da casa



Os deputados retomam nesta segunda-feira (9) as atividades presenciais na Câmara dos Deputados, com um foco especial na sucessão do presidente Arthur Lira. O União Brasil e o Partido Liberal (PL) realizarão reuniões para discutir o nome que assumirá a presidência da casa, contando com o apoio de Lira. As articulações para a eleição, que ocorrerá em fevereiro de 2025, já estão em andamento nos corredores do Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Arthur Lira espera receber apoio tanto do presidente Lula quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que planeja uma reunião com o Partido Liberal. O encontro pode ser afetado por uma possível alteração na sessão da Câmara dos Deputados, que pode ser convertida para uma sessão remota.

O ex-presidente afirmou que a escolha do candidato será baseada na vontade da maioria dos deputados do partido. Na semana passada, o senador Ciro Nogueira levou Hugo Mota para conversar com Bolsonaro, e a visita foi bem recebida. Hugo Mota tenta viabilizar sua candidatura, enquanto Elmar Nascimento busca construir uma candidatura mais governista, com nomes de esquerda e do centro.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem feita com auxílio de IA