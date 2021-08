Bolsonaro pode ser multado em até R$ 3 milhões por falta de máscara em SP

Presidente infringiu as regras sanitárias nas cinco vezes que esteve no Estado nos últimos meses

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 18/05/2021 Vigilância Sanitária do Estado informa que realizou nos últimos 12 meses quase 390 mil inspeções e 10 mil autuações por infrações às normas



O governo fez a conta: Bolsonaro esteve cinco vezes em público em São Paulo sem usar máscara. A primeira multa foi no dia 12 de junho, em uma manifestação na capital, e o valor era de R$ 550. Como o presidente já reincidiu 4 vezes, a administração de João Doria pode usar uma lei federal que prevê multas que podem passar de R$ 3 milhões. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde. O presidente infringiu as regras sanitárias em duas cidades do Vale do Ribeira, em Iporanga e Eldorado nesta sexta-feira, 20, e foi autuado pelas irregularidades no mesmo dia.

Nas duas cidades, Bolsonaro caminhou pelas ruas e provocou aglomeração sem uso da proteção. Uma lei de 1977 fixa valor de até R$ 1,5 milhão para infrações sanitárias gravíssimas. Os dois novos autos serão enviados via correios e descrevem as normas previstas na legislação. Todos os cidadãos, incluindo figuras públicas e políticas, devem respeitar a lei — sem privilégios. A manutenção das medidas preventivas seguem protocolos contra Covid-19. A Vigilância Sanitária do Estado informa que realizou nos últimos 12 meses quase 390 mil inspeções e 10 mil autuações por infrações às normas contra e doença.

*Com informações da repórter Elisângela Almeida