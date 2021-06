Bolsonaro promete realizar ‘motociatas’ em Chapecó e Florianópolis

Presidente afirmou que está aberto a novos convites para encontros com motociclistas em outros municípios do país; previsão é que os encontros aconteçam nos meses de junho e julho nas cidades catarinenses

Em conversa com apoiadores, o mandatário anunciou ainda uma nova linha de crédito para compra da casa própria para policiais



Depois de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira, 16, mais duas “motociatas“, uma em Chapecó, em junho, e outra em Florianópolis, em julho. Em conversa com apoiadores, o mandatário anunciou ainda uma nova linha de crédito para compra da casa própria para policiais e afirmou que está aberto a novos convites para encontros com motociclistas em outras cidades do país. “Daqui a duas semanas estou em Chapecó. Na sexta-feira tenho reunião com o empresariado em Chapecó, no dia seguinte a gente vai à Xanxerê de moto, 45 km, inauguro uma agência da Caixa e depois volto a Chapecó ainda”, afirmou. O presidente se reuniu ainda nesta quarta-feira com deputados do PSL, fiéis aliados do governo que Bolsonaro quer levar para a nova legenda.

Sem conseguir avançar na criação do Aliança pelo Brasil, o presidente está negociando filiação ao Patriotas. O filho dele, senador Flávio Bolsonaro, já se filiou à legenda. O processo, no entanto, não está sendo tranquilo. Existe um racha interno na legenda por causa das negociações com o presidente da República. Para tentar se contrapor Às candidaturas de Bolsonaro e Lula em 2022, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que se apresenta como um pré-candidato, organizou almoço com representantes de sete partidos. O grupo vai trabalhar para encontrar um nome que consiga agregar todas as legendas. A meta é garantir uma decisão final até abril do próximo ano para garantir peso a uma terceira via.