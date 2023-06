Bolsonaro promove evento em SP nesta segunda em meio a julgamento no TSE

Ato na Assembleia Legislativa é uma tentativa de atrair prefeitos do Estado para o Partido Liberal; ex-presidente pode se tornar inelegível nesta semana

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Jair Bolsonaro em evento na Assembleia Legislativa de São Paulo que celebrou a a posse da deputada Rosana Valle



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participa nesta segunda-feira, 26, de um evento com parlamentares e lideranças do Partido Liberal (PL) em São Paulo. O ato na Assembleia Legislativa (Alesp) é uma tentativa de atrair prefeitos do Estado, a maioria do PSDB, para a sigla. No último domingo, 25, Bolsonaro almoçou com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e com o presidente da Alesp, deputado André do Prado (PL). Em uma postagem sobre o encontro, Valdemar escreveu: “Seguimos juntos debatendo o melhor para o país e fortalecimento do nosso partido”. Mais tarde, Bolsonaro assistiu no estádio à derrota do Palmeiras para o Botafogo. No Allianz Parque, tirou fotos e cumprimentou torcedores e apoiadores. O ex-presidente vem intensificando a agenda de compromissos com aliados desde o início do julgamento que pode torná-lo inelegível. Ele é alvo de uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por ter colocado em dúvida a segurança das urnas eletrônicas em uma reunião com embaixadores que aconteceu em 2022.

O ex-presidente é acusado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. No primeiro dia de julgamento, na última quinta-feira, 22, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet Branco, reiterou o posicionamento de que existem elementos para tornar Bolsonaro inelegível. O julgamento será retomado nesta terça-feira, 27, com os votos dos ministros da Corte eleitoral.

*Com informações do repórter Misael Mainetti