Bolsonaro rebate suspeitas e pede depoimento de Ricardo Barros à comissão

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/06/2021 Ricardo Barros é líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados



O presidente Jair Bolsonaro se manifestou na noite de segunda-feira, 5, a apoiadores sobre a participação do líder do governo, Ricardo Barros (Progressistas), na CPI da Covid-19. Bolsonaro quer que os parlamentares ouçam o deputado paranaense. Isso porque ele está no foco das investigações após o depoimento de outro parlamentar, Luís Miranda, que disse aos senadores que o próprio presidente teria comentado que as supostas irregularidades na compra da vacina Covaxin teriam partido de Ricardo Barros. “O Ricardo Barros quer falar. CPI não quer ouvir mais ele. Deixa ele falar. Vamos supor, estão acusando que ele fez algo de errado, deixa ele depor na CPI. O interesse é ouvir quem vai falar o que interessa pra eles. É coisa de poder, não é pela vida. Eles estão se lixando para o povo, é pelo poder”, afirmou o presidente. O depoimento de Barros estava marcado para a próxima quinta-feira, 8, mas foi adiado, isso porque o deputado entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo para ser ouvido o quanto antes, dizendo que há abuso de poder na comissão.

*Com informações do repórter Fernando Martins