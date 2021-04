Bolsonaro reclama de alta no gás natural e diz que pode mudar política de preços da Petrobras

Presidente classificou como ‘inadmissível’ o reajuste de 39%, anunciado pela estatal

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro disse que não vai interferir na estatal, mas ressaltou, porém, que pode mudar a "política de preços" com o apoio da Câmara dos Deputados



O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o aumento do preço do gás anunciado pela Petrobras nesta semana é “inadmissível”. Em discurso na cerimônia de posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira, Bolsonaro disse que não vai interferir na estatal. O presidente ressaltou, porém, que pode mudar a “política de preços” da empresa com o apoio da Câmara dos Deputados. “É uma empresa que mais do que transparência, tem que ter previsibilidade. É inadmissível se anunciar, agora, o velho presidente ainda, um reajuste de 39% no gás. É inadmissível, que contrato são esses? Que acordos foram esses? Foram feitos pensando no Brasil?”, questionou.

As declarações vêm depois do anúncio, na segunda-feira, 5, de que os preços para venda de gás natural a distribuidoras terão salto de 39% a partir de 1° de maio. Na cerimônia em Foz do Iguaçu, no Paraná, Bolsonaro afirmou ainda que encaminhará novamente um projeto de lei que tem o objetivo de dar transparência à política de preços no país. Segundo o presidente, o texto deve ser colocado em pauta na Câmara em um prazo de 15 a 20 dias.

*Com informações da repórter Letícia Santini