Bolsonaro comanda nesta terça-feira reunião do conselho de governo

A pauta traz discussões na área econômica, com destaque para negociação em torno do veto à desoneração da folha

O presidente Jair Bolsonaro coordena nesta terça-feira, 8, no Palácio do Planalto, mais uma Reunião do Conselho de Governo. Na pauta, ações na área econômica, com destaque para negociação em torno do veto à desoneração da folha. Em pronunciamento no rádio e na TV pelo Dia da Independência, comemorado em 7 de setembro, Bolsonaro reafirmou o compromisso com a Constituição, com a democracia, com a liberdade e com a soberania nacional. Em pouco menos de três minutos, o presidente afirmou que, desde a libertação, o Brasil nunca indicou que seria submisso a qualquer nação. “A identidade nacional começou a ser desenhada com a miscigenação entre índios, brancos e negros. Religiões, crenças, comportamentos e visões eram assimilados e respeitados. O Brasil desenvolveu o senso de tolerância, os diferentes eram iguais”, afirma.

O presidente também fez referência à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, quando o país “foi à Europa para ajudar o mundo a derrotar o nazismo e o fascismo”. Jair Bolsonaro ainda ressaltou a luta contra o que chamou de “ameaça do comunismo na década de 1960”. “Milhões de brasileiros, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada”, reforçou. Diversas cidades brasileiras registraram “panelaços” durante o pronunciamento do presidente. Em São Paulo, gritos de “Fora Bolsonaro” e “Viva a Lava Jato” foram ouvidas no centro da cidade. Manifestações também ocorreram em Brasília, Salvador e no Rio de Janeiro.

*Com informações da repórter Letícia Santini