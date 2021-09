Bolsonaro se encontra com fruticultores antes de viajar para os EUA

Mais uma vez, presidente afirmou que vai ‘falar verdades’ sobre o Brasil na Assembleia Geral da ONU, realizada na terça-feira

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro embarca para Nova York neste domingo



Sem citar diretamente a divulgação de pesquisas que mostrariam queda na popularidade dele e a possibilidade de impeachment, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou tranquilo em evento com fruticultores de Brasília neste sábado, 18. Segundo ele, o governo “está indo bem” e, por isso, não há motivo para se falar na possibilidade dele ser retirado do cargo. “A gente faz analogia com o futebol. Quando um time não está indo bem, a gente pensa logo em trocar o técnico. O meu time está indo muito bem”, declarou. Ele falou sobre a importância que a agricultura teve durante a pandemia da Covid-19, sendo uma das únicas atividades a não parar em nenhum momento. O presidente voltou a dizer que o Brasil tem “grandes potencialidades”, o que, para ele, não deve ser ignorado. Jair Bolsonaro viajará para os EUA neste domingo, 19. Em Nova York, ele fará a tradicional abertura da sessão de debates da Assembleia Geral da ONU. No discurso, o presidente pretende fazer um balanço das ações tomadas até agora pelo Brasil contra a crise provocada pela Covid-19. Bolsonaro também deve reafirmar a intenção de não demarcar novas áreas indígenas no país, defendendo a necessidade de manutenção do marco temporal, entendimento de que os indígenas só teriam direito às terras que ocupavam até o ano de 1988.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin