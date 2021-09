Polícia solicita prisão de suspeito de envolvimento no latrocínio de Lucas do Valle

Justiça determinou detenção do homem porque impressão digital dele teria sido encontrada na moto usada para cometer latrocínio na Zona Sul da capital paulista

Jornal da Manhã/Reprodução de vídeo Polícia ainda não sabe se suspeito detido está envolvido no crime



A polícia de São Paulo prendeu de forma temporária neste sábado, 19, um homem suspeito de participar do latrocínio de Lucas do Valle, neto de Luciano do Valle, morto após levar um tiro na cabeça e passar dias internado em um hospital da capital. A impressão digital do suspeito, que não teve o nome divulgado, foi encontrada na moto usada no assalto que levou à morte do gerente comercial e a Justiça determinou a detenção. Os policiais investigam se há participação do detido no crime. A moto, que aparece em imagens de circuito de segurança, foi encontrada na comunidade do Heliópolis na sexta. Após ser detido, o homem, que não teve identidade revelada, prestou depoimento à polícia no 17º DP, no Ipiranga, Zona Sul, onde o crime é investigado

Nas imagens de câmeras de segurança da região, é possível ver um homem em cima da moto usada no latrocínio. Ele vigia o local do crime enquanto outra pessoa efetua o disparo em Lucas e sai correndo. Em seguida, ele volta e leva o carro da vítima. Ainda não se sabe se o homem detido neste sábado é um dos criminosos que aparecem nas imagens. Lucas do Valle não resistiu aos ferimentos da ação criminosa e morreu na noite da sexta-feira, um dia antes de completar 30 anos de idade. O Velório e sepultamento foram realizados no Cemitério da Paz, em São Paulo, neste sábado, 19.

*Com informações da repórter Nanny Cox