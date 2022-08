AO VIVO: Simone Tebet é sabatinada pela Jovem Pan; acompanhe

Senadora e candidata à presidência da República é entrevistada no Jornal da Manhã

Reprodução/YouTube/Jovem Pan News Senadora Simone Tebet participa de sabatina no Jornal da Manhã, da Jovem Pan, nesta sexta-feira, 26



A senadora Simone Tebet participa de sabatina no Jornal da Manhã, da Jovem Pan, nesta sexta-feira, 26, dando continuidade a série de entrevistas com concorrentes ao Palácio do Planalto, que teve início com a entrevista de Ciro Gomes (PDT). Candidata à presidência da República pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), a parlamentar ainda não decolou nas pesquisas de intenção de voto e aparece na quarta colocação, oscilando entre 2% e 4%. Protagonizando a única chapa 100% feminina concorrendo à Presidência, ao lado da também senadora Mara Gabrili (PSDB-SP), Tebet se coloca como alternativa do chamada “centro democrático” para as eleições 2022, tendo sendo o nome escolhido pela terceira via para tentar romper a polarização Lula-Bolsonaro e chegar ao segundo turno com um novo projeto de Brasil. Simone e Mara propõem um governo “com amor e coragem” para reconstruir o Brasil no campo econômico e social, com propostas de inclusão; combate às desigualdades e todas as formas de preconceito e discriminação; compromisso com a economia verde e parcerias com a iniciativa privada. “O país precisa mudar de verdade. É preciso fazer diferente, é possível fazer diferente. E nós faremos, com amor e coragem”, defende Tebet. Confira abaixo a cobertura especial da Jovem Pan sobre a sabatina de Simone Tebet:

8h08 – Simone defende mandato de 10 anos para ministros do STF

Simone Tebet: Participei várias vezes de debates e ajudamos a construir textos consideráveis, onde estabelecemos mandato de 10 anos para ministro do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, entendo tirar o papel de Corte criminal do Supremo.

8h07 – O 7 de setembro deve ser tranquilo?

Simone Tebet: Espero que sim. Eu espero que sim.

8h03 – Discussão sobre urnas eletrônicas está encerrada ou defende o uso de voto impresso?

Simone Tebet: As instituições democráticas estão firmes, vamos ter o resultado das urnas obedecidos. Entrei com documento no TSE dizendo que vamos fazer uma campanha limpa, pacífica, em um momento que os ânimos estão acirrados e não é isso que o brasileiro quer. Vamos respeitar os resultado das urnas. Em relação às urnas, eu mesma já tive dúvidas quanto a isso. Sete anos se passaram, o atual presidente foi eleito com a urna, nós fomos convencidos que as urnas não estão ligados à internet, não há possibilidade de um hacker entrar. Confio nas urnas, nos resultados.

7h58 – Daniel Caniato questiona sobre agronegócio x meio ambiente

Simone Tebet: O Brasil precisa parar com ou’ e colocar mais o ‘e’. Não é meio ambiente ou agronegócio. O agro é sustentável sim, não podemos generalizar e também não podemos colocar exceções dentro do processos, que é o único que está colocando comida na mesa do brasileiro. Temos grileiros e minerados ilegais, mas eles não representam o agronegócio, são bandidos. Isso é minoria e precisa ser combatido. No meu governo é desmatamento ilegal zero, em qualquer bioma. (…) Defendo o agro, minha família é do agro, mas sou contra derrubar uma única árvore ilegal.

7h53 – Roberto Mota questiona sobre operação da PF contra empresários

Simone Tebet: A instância superior do Brasil, sou a favor da livre manifestação, a sociedade e redes sociais tem que se manifestar. Mas liberdade não é absoluta, tem que ficar no limite da Constituição. O problema do judiciário não é diferente do Legislativo e Executivo, temos desarmonia entre os poderes. Os ânimos estão acirrados e é preciso pacificar o Brasil até neste sentido. Hoje você tem politização da justiça e judicialização da política.

7h47 – Amanda Klein pergunta sobre o Orçamento Secreto e faz comparação com outros escândalos

Simone Tebet: O primeiro passo é transparência e exigir que todos os ministros coloquem os gastos no ministério. Se é secreto, tem algo errado. Povo tem que saber quem é que pediu emenda, como foi e se o dinheiro chegou. Ao se dar transparência, vamos verificar quais deputados e senadores pediram. Órgãos de controle vão entrar no governo para fazer um pente fino. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta, após as eleições o Ministério Público vai investigar e o Brasil vai ver.

7h41 – José Maria Trindade questiona sobre corrupção envolvendo o MDB

Simone Tebet: O meu MDB é de Ulisses, Tancredo, Mário Covas e do meu pai. É o meu MDB e basta olhar a história. Triste Brasil que tem que escolher do Petrolão, Mensalão, que teve o envolvimento de membros do MDB, e o escândalo doa Educação e do Orçamento Secreto. A foto recente é muita clara, esses personagens não estão comigo. Sou candidata por indignação, a razão está em cada esquina onde uma mãe faminta alimenta seu filho.

7h37 – Democracia esteve abalada ou correu riscos no atual governo?

Simone Tebet: Sim, a democracia ficou abalada por crises artificiais do atual presidente, que ao esconder sua incapacidade de governar fica criando fantasias em resultados eleitorais e flerta com autoritarismo. Para mim, as instituições estão fortes e só por estarem fortes não temos uma ameaça de golpe. E a população não quer saber de ditadura, a democracia que dá liberdade de ir e vir e o eleitor a cada quatro anos decidir seus destinos.

7h33 – Por que sua candidatura não decolou? Quem vai apoiar no segundo turno?

Simone Tebet: Não foi fácil chegar até aqui, é uma maratona com obstáculos. No final do ano ninguém acredita que seríamos vencedores, tendo tantos candidatos. Outros obstáculos existem para serem transpostos, ainda estou desconhecido por parte da população brasileira. A campanha eleitoral começa amanhã e aceito que a partir do momento que nos tornarmos conhecidos diante de uma campanha tão polarizado, entre o voto do menos pior e por alguém que fala em esperança, tenho certeza que eleitor vai repensar seu voto. Se chegarmos ao segundo turno, vencemos as eleições.

