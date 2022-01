Prefeito de Itapevi decreta estado de emergência devido às chuvas e faz apelo ao governo federal

Igor Soares defende a criação de um programa habitacional tripartite para acabar com as moradias irregulares e evitar novos acidentes; bebê de três meses morreu após deslizamento no município

Um bebê de três meses morreu soterrado após um deslizamento de terra em Itapevi, na Grande São Paulo. O acidente aconteceu na noite deste domingo, 30, por volta das 22h. A mãe da criança foi socorrida com escoriações e levada ao Pronto Socorro do município. Outros três imóveis foram atingidos pela terra e outras casas da região devem ser interditadas pelas autoridades locais por riscos de novos deslizamentos. Com a previsão de novas chuvas, o prefeito Igor Soares declarou estado de emergência. “Estamos trabalhando agora para que mais acidentes não ocorram. Estamos mapeando outros pontos que possam ter risco à população e solicitando o afastamento. Determinei que a secretária de desenvolvimento social já fizesse aluguel de quartos de hotéis e depois vamos disponibilizar um programa de aluguel social, que a prefeitura já faz, para várias famílias que foram retiradas de áreas de risco”, afirmou em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News.

Um estudo do município apontou dez pontos críticos para deslizamentos, onde vivem mais de 100 famílias. Segundo o prefeito, o local onde aconteceu o desabamento neste domingo é um loteamento irregular onde residem famílias há mais de 20 anos. “É uma área privada onde o proprietário da área precisa entrar com reintegração de posse. Não podemos ir lá e tirar as famílias”, explicou. A proposta da prefeitura é viabilizar um programa abrangente, que possa disponibilizar um aluguel social para as famílias e impedir novas moradias irregulares e futuros acidentes. Para que isso seja possível, Igor Soares faz um apelo ao governo federal. “Falo em nome de todos os prefeitos, precisamos disponibilizar algum tipo de programa habitacional que seja tripartite. Me coloco para participar, mas sozinho não consigo fazer”, afirmou.

“Seria no sentido de olharmos e prevenirmos mais acidentes, investindo em habitação e tirando as pessoas de áreas de risco. Mas cidades sozinhas não vão conseguir fazer isso”, completou. Segundo Igor Soares, a previsão é que as chuvas continuem em Itapevi durante toda a semana. Para famílias que vivem em áreas de risco, a orientação é buscar ajuda. “Faça contato com a prefeitura, estamos disponibilizando quartos de hotéis e para as famílias desabrigadas um aluguel social para que elas tenham um local seguro para viver.”