Sobe para 24 o número de mortos pelas chuvas no Estado de São Paulo

Defesa Civil confirmou mais três mortes em Franco da Rocha; corpos ainda estão sendo extraídos dos escombros pelas equipes de resgate

ROBERTO COSTA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO - 31/01/2022 Franco da Rocha soma oito mortes pelos deslizamentos de terras causados pelas fortes chuvas



A Defesa Civil confirmou na tarde desta segunda-feira, 31, mais três mortes em decorrência temporais que atingem o Estado de São Paulo desde a última sexta-feira, 28, causando transbordamento de rios, alagamentos e deslizamentos de terras. Os três corpos foram localizados em Franco da Rocha e ainda estão sendo extraídos dos escombros pelas equipes de resgate. Com isso, o número de mortes pelas fortes precipitações no Estado subiu para 24, sendo oito óbitos registrados em Franco da Rocha, cinco em Várzea Paulista, quatro em Francisco Morato, três em Embu das Artes, um em Arujá, um em Jaú, um em Itapevi e um em Ribeirão Preto. Entre as vítimas há um total de oito crianças. Há sete feridos e oito desaparecidos. Ainda segundo a Defesa Civil, 1.546 famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Francisco Morato, Caieiras, Franco da Rocha, Jaú, Embu das Artes, Capivari e Agudos decretaram estado de emergência. No total, 27 municípios foram afetados por alagamentos, queda de árvores, quedas de muros e/ou deslizamentos de terra.