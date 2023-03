Bombeiros de SP celebram 143 anos com cerimônia no Memorial da América Latina

Evento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, além de parlamentares e da cúpula da polícia

Reprodução/Jovem Pan News Cerimônia de homenagem aos 143 anos do Corpo de Bombeiros foi realizada no Memorial da América Latina



Nesta quinta-feira, 16, o governo do Estado de São Paulo celebrou os 143 anos do Corpo de Bombeiros. O evento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, além de parlamentares e da cúpula da polícia. A cerimônia de comemoração foi realizada no Memorial da América Latina, na capital paulista, no mesmo auditório onde, em 2013, os militares tiveram que agir para controlar as chamas que consumiram o local. Em entrevista à Jovem Pan News, o coronel Henguel Ricardo, atual chefe da Defesa Civil do Estado e que estava no incêndio de dez anos atrás deu seu relato: “Nós temos algumas ocorrências que marcaram a cidade de São Paulo, que marcam como chagas. Aqui no Memorial da América Latina, Joelma e outras grandes ocorrências que tivemos aqui marcaram a história de São Paulo. A história dos bombeiros começa com um grande incêndio também, no Largo São Francisco. A gente tem o Corpo de Bombeiros trabalhando há anos em prol da população”.

Outro fato que marcou a história da corporação foi o incêndio no Edifício Joelma, em 1º de fevereiro de 1984, quando 187 pessoas perderam a vida e outras 300 ficaram feridas. Um curto circuito em um ar condicionado no 12º andar que deu início à tragédia. O incêndio de quase 50 anos atrás serviu para mudar a referência na segurança dos edifícios em São Paulo e desde então muita coisa mudou na estrutura do Corpo de Bombeiros, como contou o comandante Jefferson de Mello: “Investimos na segurança do Corpo de Bombeiros, investimos na segurança das vítimas, investimos em equipamentos, viaturas e tecnologia. Também um item importantíssimo que temos investido muito nos últimos anos é a questão da gestão da ocorrência e como a ocorrência é coordenada. Quando se tem uma boa gestão, você economiza meios e economiza o ser humano, o cansaço do Corpo de Bombeiros”.

O último grande salvamento que os bombeiros fizeram no Estado foram os resgates das vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo, como relatou o comandante: “Além dos bombeiros territoriais, os bombeiros da região, mandamos também uma grande demanda de apoio aqui da capital. Conseguimos salvar 28 pessoas, mas infelizmente 65 corpos foram recuperados em um tempo, digamos até que recorde, em uma semana. Graças a Deus conseguimos trazer um pouco de paz para os familiares e para aquela população que foi atingida”. Em cada situação como esta, os bombeiros têm ganhado expertise, principalmente para evitar que as tragédias aconteçam”.

*Com informações do repórter David de Tarso