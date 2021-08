Botucatu inicia aplicação em massa da 2ª dose da vacina contra a Covid-19

Ação faz parte da pesquisa sobre a efetividade do imunizante Oxford/AstraZeneca; município registrou queda de 85,5% nas internações pela doença

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Pessoas que receberam o imunizante no dia 22 de maio devem tomar a segunda dose no próximo sábado, dia 14



A cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, iniciou a segunda etapa da vacinação em massa contra a Covid-19. O primeiro grupo de moradores imunizados recebeu a segunda dose neste domingo, 8. A ação no município faz parte da pesquisa sobre a efetividade da vacina Oxford/AstraZeneca, que chegou a imunizar mais de 66 mil pessoas no “Dia D” da vacinação, em 16 de maio. Desde então, a cidade já registrou queda de 84% nas internações pela doença. O município chegou a registrar no dia dois de junho um pico de internações com 97 moradores em UTIs ou enfermarias. Passados 60 dias, o número caiu para 15 pacientes internados. Com os dados da última semana, a primeira de agosto, essa queda chegou a 85,5%. Desde então, a cidade vem realizando outras ações para imunizar toda a população adulta, entre 18 e 60 anos, exceto as grávidas, que só podem receber doses da CoronaVac ou da Pfizer. As pessoas que receberam o imunizante no dia 22 de maio devem tomar a segunda dose no próximo sábado, dia 14.

*Com informações da repórter Juliana Tahamtani