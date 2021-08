Brasil ultrapassa a marca de 563 mil mortes pela Covid-19

Nas últimas 24 horas, Ministério da Saúde contabilizou 399 óbitos; o número de contaminações no mesmo período foi de 13.893, totalizando 20.165.672 casos

O Brasil ultrapassou a marca dos 563 mil mortes pela Covid-19 neste domingo, 8. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o país registrou nas últimas 24 horas 399 óbitos, totalizando 563.151 desde o início da pandemia, em março de 2020. O número de contaminações no mesmo período foi de 13.893, resultado no total de 20.165.672 infecções pela doença. As maiores incidências de novos casos estão em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As mortes estão mais concentradas no sudeste e no Paraná. No ‘vacinômetro’ do governo, até este domingo mais de 184 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram distribuídas pelo país. Cerca de 149.469.803 de doses foram aplicadas contando 1ª e 2ª dose, além da aplicação única.