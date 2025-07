Brasil abre quase 149 mil vagas de trabalho em maio, aponta Caged

Número divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados representa o crescimento de 6,76% em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram criadas 139.557 vagas

Marcelo Camargo/Agência Brasil Nos últimos 12 meses, o acumulado é de 1,62 milhão de vagas.



O mercado de trabalho brasileiro registrou a criação de 148.992 vagas com carteira assinada em maio. No entanto, o salário médio de admissão para os novos postos de trabalho apresentou uma queda, ficando em R$ 2.248,71. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta segunda-feira (30). O valor do salário médio de admissão representa uma queda de R$ 10,98 em comparação com o mês de abril. A análise de especialistas aponta que, embora a geração de empregos seja um dado positivo, a redução na remuneração média indica a criação de vagas com salários mais baixos, o que impacta o poder de compra e a qualidade de vida do trabalhador.

O cenário revela uma dualidade: um mercado de trabalho que continua contratando, facilitando a busca por emprego, mas com salários que não são considerados atrativos. Essa situação gera um paradoxo em que a geração de vagas não se reflete em um aumento da popularidade do governo, sugerindo que a qualidade dos empregos e a remuneração são fatores cruciais na percepção da população.

