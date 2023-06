Brasil bate recorde de passageiros aéreos em maio

Dados da Anac apontam que mais de 7 milhões de pessoas foram transportadas durante o último mês

J. F. DIORIO/Estadão Conteúdo Avião durante pouso no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo



O Brasil bateu recorde de passageiros em voos para o mês de maio desde 2015, segundo os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Ao todo, 7,3 milhões de passageiros foram transportados em território nacional no último mês. A alta foi de 3,3% em relação a maio de 2019, período pré-pandemia. Os voos domésticos também registraram aumento, de 7%. A oferta de assentos subiu 3,8%. Em relação à participação das companhias, a pesquisa da Anac indica que 37,1% dos passageiros preferiram a Latam, seguida pela Gol (33,1%) e a Azul (29,6%). Por outro lado, a demanda por voos internacionais teve queda de 12,1% em comparação com maio de 2019. A oferta de assentos para destinos no exterior também caiu 9,1%. No total, foram 1,6 milhão passageiros. Outra área que registrou quedas foi a de transporte de cargas. A retração foi de 4,4%, com um total de 36.491 toneladas.

*Com informações do repórter David de Tarso.