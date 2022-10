‘Brasil continuará no rumo do progresso ou entrará naquele marasmo de escândalos’, diz Sanderson

Apoiador de Jair Bolsonaro (PL), o parlamentar está otimista com a reeleição do presidente e condenou a possibilidade de vitória de Lula (PT)

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Deputado Sanderson em comissão na Câmara dos Deputados



Neste domingo, 30, ocorre o 2º turno das eleições de 2022, quando será definido o próximo presidente da República e encerrada a votação nos Estados que ainda não elegeram seus governadores. Para falar sobre o atual cenário político e as expectativas do resultado da corrida presidencial, o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, entrevistou o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL). Apoiador de Jair Bolsonaro (PL), o parlamentar está otimista com a reeleição do presidente e criticou Lula (PT): “É uma decisão importantíssima e hoje, no final da noite, saberemos se o Brasil continuará no rumo do progresso ou se entrará naquele marasmo de escândalos, de Estado inchado e de compadrio das indicações políticas. Estamos muito tranquilos de que tudo aquilo que nós tínhamos que fazer foi uma campanha propositiva. Por isso, a expectativa para nós que estamos ao lado de Jair Bolsonaro é a melhor possível”. Para Sanderson, apesar de ser uma eleição apertada, a virada de Bolsonaro ainda é possível.

“Nós não temos a expectativa de vencer com larga margem, a expectativa é de vencer as eleições. É uma eleição apertada. Vejam que no 1º turno foram seis milhões de votos apenas. Seis milhões, em um universo de 160 milhões, é muito pouco. Em um cenário em que 32 milhões de pessoas não foram às urnas. Se 20% desses 32 milhões forem às urnas agora e votarem em Bolsonaro nós teremos plenas condições de virar esses 6 milhões, sem falar de um panorama que enxergamos nas ruas onde muitas pessoas que não tinham votado em Jair Bolsonaro, conhecendo de forma mais esmiuçada o projeto de Jair Bolsonaro, já indicaram voto no presidente Bolsonaro”, declarou. O parlamentar apontou que, em uma eventual vitória de Lula, o petista não terá vida fácil no Congresso Nacional: “Vamos fazer um exercício hipotético em que Lula vence as eleições. Aí o cenário muda, porque é a Câmara à direita tendo um governo à esquerda. Certamente Lula terá muita dificuldade de levar adiante seus projetos. Não tenho a menor dúvida em dizer que Câmara e Senado terão papéis ainda mais importantes. Seja na fiscalização, seja no controle, seja no cumprimento dos papéis constitucionais que cabem, tanto à Câmara, quanto ao Senado Federal”.

O deputado caracterizou essas eleições como as “mais importantes da história do Brasil” e disse que a democracia sairá fortalecida do pleito: “Foi um período eleitoral, se vocês observarem, limpo e sem violência. O resultado das eleições de hoje, com a vitória de Jair Bolsonaro, certamente sedimentará e cimentará essa relação entre dois lados. A expectativa é de que a democracia sairá ainda mais fortalecida. Isso é importante de a gente registrar e o próprio presidente Bolsonaro não se cansa de falar no resultado das eleições e hoje na apuração estaremos atentos. Mas, certamente amanhã estaremos virando essa página e tocando o Brasil para frente. Temos um parlamento muito próximo do perfil e dos ideais de Jair Bolsonaro. A Câmara, que já era à direita, ficou mais à direita ainda. O Senado mais à direita, com mais de um dúzia de senadores eleitos a partir dessa parceria com Jair Bolsonaro. Então, o cenário para 2023, para a próxima legislatura e o próximo mandato presidencial é o melhor cenário possível”.