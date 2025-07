Brasil pode perder US$ 1 bilhão em vendas de carne aos EUA com o tarifaço

Estados Unidos ocupam a posição de segundo maior importador do produto, representando 12% das exportações, ficando atrás apenas da China, que responde por 48%

A recente suspensão das vendas de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos, decorrente de um aumento tarifário, pode causar um impacto negativo significativo no mercado brasileiro, estimado em 1 bilhão de dólares. A decisão de aplicar uma sobretaxa de 50% sobre os produtos brasileiros foi anunciada pelo então presidente Donald Trump e está programada para entrar em vigor a partir de 1º de agosto. Essa medida foi recebida com preocupação pela Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC), que representa grandes empresas do setor, como JBS e Marfrig.

Os Estados Unidos ocupam a posição de segundo maior importador de carne bovina brasileira, representando 12% das exportações, ficando atrás apenas da China, que responde por 48%. De acordo com Roberto Perosa, diretor da ABIEC, as empresas brasileiras tinham a expectativa de exportar 400 mil toneladas de carne bovina para os Estados Unidos ao longo deste ano. Contudo, com a imposição das novas tarifas, essa meta se torna inviável. Perosa enfatizou que não há outro mercado que possa substituir os Estados Unidos em termos de volume e preço, o que agrava ainda mais a situação para os exportadores brasileiros.

No primeiro semestre de 2025, os frigoríficos brasileiros conseguiram exportar 181 mil toneladas de carne bovina para os Estados Unidos, gerando uma receita de 1 bilhão de dólares. A ABIEC expressa grande preocupação com a previsão de perda significativa para as indústrias brasileiras, que já enfrentam desafios em um mercado global competitivo. Além do setor de carne, outros produtos brasileiros, como suco de laranja e café, também estão sendo afetados pelo aumento tarifário, o que amplia o impacto econômico negativo.

Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA