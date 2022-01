Brasil recebe doações do Japão para vítimas das chuvas em Minas Gerais e na Bahia

Ministro da Cidadania, João Roma, agradeceu o que chamou de ‘gesto de solidariedade’ e destacou a vontade de manter a cooperação internacional

Representantes do governo japonês participaram de uma cerimônia no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, para formalizar a doação de três mil cobertores, 300 barracas e 75 rolos de lona plástica para o auxílio às vítimas das chuvas em Minas Gerais e na Bahia. O embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji, e o representante sênior da agência de cooperação internacional do Japão, Sato Shinji, foram recebidos pelo ministro da Cidadania, João Roma, e pelo coordenador geral do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e desastres do Ministério de Desenvolvimento Regional, Leno Rodrigues.

O embaixador Hayashi Teiji falou sobre o desejo do Japão em manter relações de cooperação com o Brasil. O ministro da Cidadania, João Roma, agradeceu o que chamou de ‘gesto de solidariedade’. “E, cada vez mais, nós queremos estar de mãos dadas, trabalhando por uma sociedade de paz e igualitária, para um mundo que tenha mais acesso às ferramentas que são transformadoras da sociedade”, pontuou. Até agora, de acordo com a Defesa Civil Mineira, o número de desalojados passa de 45 mil. 377 municípios decretaram situação de emergência. Na Bahia, as chuvas afetaram 176 municípios, deixando mais de 21 mil pessoas desabrigadas, além de outras 71 mil desalojadas.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina