Brasil registra déficit de US$ 2,9 bilhões nas contas externas em maio

O Banco Central do Brasil divulgou recentemente que as contas externas do país registraram um déficit de quase 3 bilhões de dólares em maio. Este valor representa o maior saldo negativo para o mês desde 2022, evidenciando um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os fatores que contribuíram para esse aumento estão a queda no saldo da balança comercial e a remessa de lucros ao exterior, que pressionaram ainda mais as contas externas brasileiras.

No acumulado dos últimos 12 meses, o déficit das transações correntes do Brasil já alcança a marca de 69 bilhões e 400 milhões de dólares, o que corresponde a 3,26% do Produto Interno Bruto (PIB). Este cenário preocupa economistas e autoridades, pois um déficit elevado pode sinalizar fragilidades na economia do país, tornando-o mais vulnerável a choques externos. No entanto, há um ponto positivo: o investimento direto no país somou 3,7 bilhões de dólares em maio, o que ajudou a amortizar parte das perdas registradas nas contas externas.

Com informações de Aline Becketty

*Reportagem produzida com auxílio de IA