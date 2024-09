Brasil registra mais casos de Mpox em 2024 do que em 2023

Dos 264 casos suspeitos no país, São Paulo responde por 107, representando 40,5% das notificações

Dados recentes do Ministério da Saúde revelam que São Paulo concentra o maior número de casos de Monkeypox no Brasil. A cidade está entre os cinco municípios com mais registros confirmados ou prováveis da doença, ao lado de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília. Dos 264 casos suspeitos no país, São Paulo responde por 107, representando 40,5% das notificações. Em 2022, o Brasil registrou mais de 10 mil casos confirmados ou prováveis de Monkeypox, com o pico de 1.051 casos na semana epidemiológica de 31 de julho a 6 de agosto. Houve uma redução sustentada entre 21 e 27 de agosto do mesmo ano. Em 2023, foram registrados 853 casos confirmados ou prováveis, enquanto em 2024, o número subiu para 945. A região Sudeste lidera as notificações, com 763 casos, representando mais de 80% do total. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia são os estados com maiores quantitativos de casos, enquanto Amapá, Tocantins e Piauí não registraram casos confirmados ou prováveis.

O perfil dos casos confirmados e prováveis continua sendo predominantemente de homens entre 18 e 39 anos, com apenas um caso registrado na faixa etária de 0 a 4 anos e nenhum em gestantes. Em 2024, foram registradas 69 hospitalizações, mas não houve óbitos. O Ministério da Saúde enfatiza a importância da prevenção, recomendando evitar contato direto com pessoas suspeitas ou confirmadas com a doença e, em caso de necessidade de contato, utilizar equipamentos de proteção como luvas, máscaras, avental e óculos. Pessoas com suspeita ou confirmação da doença devem cumprir isolamento imediato e não compartilhar objetos pessoais até o término do período de transmissão.

