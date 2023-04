Brasil tem potencial de se tornar o 2º maior produtor de grãos do mundo, afirma presidente da ApexBrasil

Após o Encontro Empresarial Espanha-Brasil, sediado em Madrid, Jorge Viana afirmou que o país pode ultrapassar a União Europeia com tecnologia e apoio do governo

Reprodução/TV Brasil Jorge Viana cm conversa com jornalistas após o Encontro Empresarial Brasil-Espanha, em Madrid



Nesta terça-feira, 25, Jorge Viana, que é presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) falou sobre o atual momento da agropecuária brasileira no Encontro Empresarial Espanha-Brasil, sediado em Madrid. De acordo com Viana o Brasil tem capacidade de ser o segundo maior exportador de grãos do mundo, superando inclusive a União Europeia (UE), devido ao vasto conhecimento tecnológico e apoio do Governo Federal: “O agronegócio brasileiro, a produção agrícola brasileira e a pecuária brasileira já acumulam muito conhecimento em tecnologia que, somado com o esforço do governo e certamente sem desmatar mais, vai produzir muito mais e melhor”. O presidente da ApexBrasil também falou sobre a possibilidade de conclusão de um acordo entre o Mercosul e a UE, assunto que deve ser discutido durante a passagem do presidente Lula (PT) em Madrid nesta semana. Viana afirmou que a Europa percebeu que o Brasil voltou a ser um agente internacional importante e que a conclusão do acordo depende apenas de questões políticas. O presidente Lula também compareceu ao evento, onde falou sobre o acordo entre os blocos econômicos. Segundo o petista, os países do Mercosul estão engajados em concluir o acordo ainda no ano de 2023 e que a proposta é um sonho que existe desde seu primeiro mandato, em 2003.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha