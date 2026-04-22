Brasileiras estão entre os feridos no ataque a tiros em pirâmides no México

Ataque em Teotihuacán deixou uma canadense morta e ao menos 13 feridos; atirador tirou a própria vida

Reprodução Em nota, o Itamaraty informou que presta assistência consular às vítimas e suas famílias.



Duas brasileiras estão entre os feridos no ataque a tiros nas pirâmides de Teotihuacán, no México, ocorrido na última segunda-feira (20), segundo o Ministério das Relações Exteriores.

Uma adolescente de 13 anos já recebeu alta hospitalar e está com a família. A outra vítima, uma mulher de 55 anos, segue internada, mas em estado estável e fora de risco.

Além das brasileiras, o ataque deixou uma turista canadense morta e ao menos 11 feridos de diferentes nacionalidades, entre eles americanos, colombianos, um russo e uma holandesa.

De acordo com as autoridades locais, o atirador, um homem mexicano, abriu fogo contra turistas e, em seguida, tirou a própria vida. A ação ocorreu por volta das 11h20, em um momento de grande movimento no ponto turístico.

Em nota, o Itamaraty informou que presta assistência consular às vítimas e suas famílias. As autoridades mexicanas abriram investigação para apurar a motivação do crime e anunciaram reforço na segurança da região.

Ataque foi planejado

O ataque “não foi espontâneo”, afirmou o procurador do Estado do México, José Luis Cervantes, em entrevista coletiva ao lado de Sheinbaum. O suposto autor do ataque foi identificado como Julio César Jasso Ramírez, 27 anos.

O homem “visitou previamente em várias ocasiões a zona arqueológica”, a menos de uma hora de carro da Cidade do México, e “se hospedou em hotéis próximos” para planejar a agressão, afirmou Cervantes.

O embaixador dos Estados Unidos no México, Ronald Johnson, manifestou “preocupação e tristeza” com o ataque.

“Estamos prontos para apoiar no que for necessário enquanto as autoridades mexicanas continuam com a investigação. Nossas orações estão com as pessoas afetadas e suas famílias”, escreveu no X.

*Com informações de Eliseu Caetano e AFP