Bruno Covas, Márcio França e Russomano fazem campanha em SP

Entrevistas, panfletagem, conversa com apoiadores e lives fazem das agendas eleitorais dos candidatos à Prefeitura da capital paulista

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Em visita ao Mercado Municipal da Lapa, na zona oeste de São Paulo, Russomanno defendeu a revitalização dos mercados municipais



O candidato do PSDB à reeleição em São Paulo, Bruno Covas, visitou o Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch, no Jardim Ângela, zona sul da capital. O prefeito anunciou que famílias atendidas pelo programa “Mãe Paulistana” vão contar com vagas em creches em 2021. Além disso, a partir de agora, o teste do pezinho também será ampliado no município.

Márcio França (PSB) caminhou pelo bairro do Bom Retiro, região central da capital paulista, e interagiu com os comerciantes do local. O candidato garantiu que se for eleito, pretende incentivar o empreendedorismo na capital paulista, especialmente o pequeno empreendedor, através de financiamento a longo prazo e fundo perdido. Outro candidato que aproveitou a terça-feira para conversar com moradores e comerciantes foi Celso Russomanno (Republicanos). Em visita ao Mercado Municipal da Lapa, na zona oeste de São Paulo, ele defendeu a revitalização dos mercados municipais da cidade caso seja eleito por meio de parcerias público-privadas.

Guilherme Boulos (PSOL) apresentou o programa de governo da campanha Boulos-Erundina no Hotel Excelsior, na República, no centro. Além disso, o concorrente ao cargo de prefeito da capital paulista visitou à ONG Bem Querer Mulher no Jardim Nélia, Itaim Paulista, zona leste. Arthur do Val, candidato pelo Patriota, conversou com o Canal do Negão Alessandro Santana, participou de gravação com o candidato Ítalo do MBL de Sorocaba e fez live com apoiadores.

A candidata pela Rede Sustentabilidade, Marina Helou, também concedeu entrevistas a veículos de imprensa, assim como Vera Lúcia (PSTU), que participou ainda de uma live com a juventude sobre a volta às aulas e gravou vídeos para a campanha. Joice Hasselmann (PSL) gravou inserções para o horário eleitoral e participou de forma virtual do programa Criança na Creche. Além disso, a candidata fez reunião com a equipe de mídias sociais e participou de jantar com a coordenação de campanha. Orlando Silva (PCdoB) participou de plenária com trabalhadores metalúrgicos em Itaquera, na zona leste. Foi entrevistado por uma revista, se reuniu com a Federação Israelita de São Paulo e participou do programa Diálogos do Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado.

Já Jilmar Tatto (PT) visitou uma cooperativa de catadores na Vila Prudente, a Recifavela. Além disso, conversou com moradores da comunidade Favela da Estação (Pacheco Chaves) no Ipiranga e fez panfletagem no Terminal Varginha. Levy Fidelix (PRTB) fez reunião com o deputado estadual Castelo Branco. Além disso, participou de uma live com Silvia Buendia, candidata a vereadora em Osasco e com Glaucia Peres, candidata a vereadora em São Caetano do Sul. O candidato esteve, também, em uma live com o Grupo do IPTU e participou de reunião com empresários.

Andrea Matarazzo (PSB) visitou o Parque da Juventude, na zona norte, e participou de uma teleconferência organizada pelo jurista Modesto Carvalhosa. Enquanto isso, Antônio Carlos (PCO) fez panfletagem na região do Sacomã e se reuniu com trabalhadores do Metrô e de aplicativos. O candidato também gravou vídeos de campanha e participou de reunião com o núcleo de universitários da AJR (Aliança da Juventude Revolucionária). Já o candidato, Filipe Sabará do partido Novo, fez panfletagem no centro do Jardim Ângela e na zona sul e foi entrevistado pelo Grupo Criança na Creche.

*Com informações da repórter Caterina Achutti